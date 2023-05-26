Пассажирский самолет южнокорейской авиакомпании совершил посадку с открытой дверью

На его борту находились 194 человека

СЕУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Дверь пассажирского самолета авиакомпании Asiana Airlines, на борту которого были 194 человека, открылась перед посадкой в аэропорту Тэгу. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Авиалайнер выполнял внутренний рейс с острова Чечжудо до города Тэгу. Дверь самолета неожиданно открылась на высоте 250 м над землей незадолго до посадки, самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу в таком состоянии. На борту были 194 человека, никто из них не получил серьезных травм. Однако шок от происходившего вызвал проблемы с дыханием у части пассажиров, указывает агентство. Девять из них отправлены в больницу.

По данным авиакомпании, 33-летний мужчина, сидевший рядом с аварийным выходом, рассказал, что он потянул аварийный рычаг на двери. Полиция начала проверку и отметила, что подозреваемый отказывается рассказать о причинах своего поступка. "С ним сложно вести нормальную беседу", - сказал представитель властей. Полицейские добавили, что мужчина не был пьян во время задержания.

Yonhap добавляет, что на борту были школьники с Чечжудо, которые отправились на полуостров, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях. "Дети кричали в панике. Сидевшие рядом с выходом, вероятно, были напуганы больше всех", - рассказала мать одного из спортсменов. По словам одного из пассажиров, дверь открылась примерно за 10 минут до конца рейса.