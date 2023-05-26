26 мая, 06:27
Лесные пожары в России

В Югре за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на общей площади почти 1,4 тыс. га

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО потушили 50 лесных пожаров на площади 1 156,48 га и 103 ландшафтных на площади 13 373,6 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали шесть ландшафтных пожаров на площади 1 140 га и пять лесных на площади 250,9 га в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки. Об этом сообщили в пятницу в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"За прошедшие сутки в регионе потушили шесть ландшафтных пожаров на площади 1 140 га в Нижневартовском, Белоярском и Октябрьском районах, а также пять лесных пожаров на площади 250,9 га в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском и Советском районах", - говорится в сообщении.

По данным департамента, на утро 26 мая идет тушение одного ландшафтного пожара на площади 590 га в Сургутском районе и шести лесных пожаров на площади 97,4 га в Кондинском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. К ликвидации привлечены 98 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 50 лесных пожаров на площади 1 156,48 га и 103 ландшафтных на площади 13 373,6 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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