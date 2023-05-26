В Свердловской области за сутки потушили 10 природных пожаров

В регионе продолжает действовать 19 возгораний на площади 9,2 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 10 природных пожаров за прошедшие сутки в Свердловской области. Продолжает действовать 19 возгораний на площади 9,2 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки, 25 мая, ликвидировали 10 природных пожаров. <…> 26 мая в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади 9,2 тыс. га, из них локализовано 8 пожаров на площади 584 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки были потушены пожары в Артемовском, Березовском и Ивдельском городских округах, а также в Екатеринбурге. "В тушении пожаров были задействованы 4 борта авиации РСЧС, которые сделали 47 сбросов воды, что составляет 189 тонн. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.