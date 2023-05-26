В Мурманске ликвидировали возгорание кровли жилого дома

Площадь возгорания составил 300 кв. м

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание кровли двухэтажного жилого дома в Мурманске, который загорелся днем в четверг. В результате сгорела и обрушилась кровля на площади 300 кв. м, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар жилого двухэтажного здания на улице Пригородной в Мурманске. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 300 кв. м, огнем повреждены квартиры. Разобраны внутренние конструкции на площади 200 кв. м. Погиб один человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 26 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.