В Тюменской области на площади более 1,5 тыс. га действуют природные пожары

Тушением занимаются 484 человека и 89 единиц техники

ТАСС, 26 мая. В Тюменской области действуют лесные и ландшафтные пожары на площади 537 га и 1 017 га соответственно, сообщили в информационном центре правительства региона в пятницу.

"По данным на утро 26 мая на территории Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на площади порядка 537 га, три из них локализованы на площади 48,5 га. За прошедшие сутки 25 мая зафиксировано два новых лесных пожара на площади 5,5 га, ликвидировано четыре пожара на площади 15,3 га. Кроме того, по состоянию на утро 26 мая в Тюменской области действуют восемь ландшафтных пожаров на общей площади 1 017 га, из них в стадии локализации пять пожаров на площади 357 га", - говорится в сообщении.

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 484 человека, используется 89 единиц техники. Продолжается активное применение авиации. В течение суток 25 мая для тушения природных пожаров использовались четыре вертолета с водосливными устройствами. Произведен 71 слив воды общим объемом 505,5 тонны. В Тюменской области действует режим ЧС гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.