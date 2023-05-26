Задержаны еще трое причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Трое подозреваемых из банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году, задержаны правоохранителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики - Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Как отметили в свою очередь в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные входили в так называемый кабардинский джамаат. Они были задержаны в городах Баксан и Чегем, а также в селении Нартан.

В СК отметили, что в Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

"Следствием устанавливается роль и конкретные действия указанных лиц в ходе произошедшего нападения, а также проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов", - заключили в СК.