СМИ: в Киеве председатель суда сбил военнослужащего Нацгвардии

По информации "Украинской правды", в момент аварии Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил в столице Украины дорожно-транспортное происшествие. Как сообщило в пятницу издание "Украинская правда", сбитый им военнослужащий Нацгвардии Украины от полученных травм скончался.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на пятницу. Погибший военнослужащий нес дежурство на посту, который установлен на Берестейском проспекте.

Виновник ДТП задержан. По информации издания, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Судья отказался проходить медэкспертизу на состояние опьянения, анализ будет сделан принудительно, сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале.

"Судья задержан. От проведения проверки состояния опьянения в учреждении здравоохранения он отказался. Принимаются процессуальные меры по принудительному отъему биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы", - сказано в сообщении.

Госбюро расследований возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.