26 мая, 07:51
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области

Над местом инцидента виден столб черного дыма

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм".

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"По данным местных пабликов, горит нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Сообщение сопровождает видеозапись, на которой виден большой столб черного дыма над местом инцидента.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале ранее сообщал о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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