СМИ сообщили о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области

Над местом инцидента виден столб черного дыма

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм".

"По данным местных пабликов, горит нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Сообщение сопровождает видеозапись, на которой виден большой столб черного дыма над местом инцидента.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале ранее сообщал о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.