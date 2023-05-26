В Москве недалеко от железнодорожной станции "Чухлинка" неизвестные подожгли релейный шкаф

Площадь возгорания составила 1 кв. м

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции "Чухлинка" Горьковского направления Московской железной дороги на востоке столицы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"В ночь на 26 мая на 2-й Карачаровской улице в районе дома 14а, корпус 1, строение 1 недалеко от железнодорожной станции "Чухлинка" неизвестные подожгли релейных шкаф. Площадь возгорания составила 1 кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что огонь был оперативно ликвидирован.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Устанавливаются личности и местонахождение лиц, устроивших поджог.