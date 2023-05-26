Скрывавшегося на Донбассе экс-главу ростовского авиаприборного ремонтного завода задержали

В отношении Сослана Урумова возбудили семь уголовных дел по статье о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор авиаприборного ремонтного завода в Ростовской области Сослан Урумов задержан по делу о хищении при выполнении гособоронзаказа. В его отношении возбуждено семь уголовных дел, сообщили в пятницу в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Сотрудниками правоохранительных органов задержан бывший исполнительный директор АО "Авиаприборный ремонтный завод" (г. Батайск) Сослан Урумов, проходящий по уголовным делам о хищении денежных средств государственного оборонного заказа и ПАО "Роствертол", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, из-за совершенного Урумовым мошенничества, связанного с ремонтом военной техники при выполнении гособоронзаказа и фиктивным трудоустройством работников в "Роствертол", нанесен ущерб в размере 4 млн рублей. В его отношении было возбуждено семь уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако Урумов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. "По имеющейся информации, он свыше шести месяцев скрывался от правоохранительных органов на территории Луганской и Донецкой народных республик", - уточнили в УФСБ.