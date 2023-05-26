Следователи СК РФ попали под обстрел со стороны ВСУ в Калининском районе Донецка

По данным Донецкого агентства новостей, под обстрел также попали сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, и журналист

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Следователи СК России попали под повторный обстрел Калининского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в силовых структурах ДНР.

"На момент второго обстрела здания НИИ там находились сотрудники экстренных служб и следователи СК", - сообщили в силовых структурах.

По данным Донецкого агентства новостей, сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), и журналист также попали под обстрел Калининского района Донецка со стороны украинских войск. Агентство отметило, что обстрел произошел в тот момент, когда сотрудники СЦКК обследовали здание Республиканской клинической больницы профзаболеваний, которое было повреждено ранее во время другого обстрела. Представители СЦКК, журналист и сотрудники медицинского учреждения спустились в подвал, никто не пострадал, добавило агентство.

С утра пятницы Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Калининский район Донецка из реактивных систем залпового огня, выпустив в общей сложности 11 ракет. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что один человек погиб в результате удара со стороны украинских войск.

В силовых структурах ДНР также сообщили ТАСС, что при обстреле получили ранения как минимум два человека.