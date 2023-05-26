В Красноярске задержали участницу ОПГ, вымогавшую у своего мужа три квартиры

Лидер преступной группы объявлен в международный розыск

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Жительницу Красноярска задержали по подозрению в вымогательстве у своего мужа недвижимости на 32 млн рублей, ее подозревают в причастности к одной из ОПГ, чей лидер объявлен в международный розыск. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске задержана женщина по подозрению в вымогательстве. Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела по обвинению Ярослава Малиновского в организации преступного сообщества и вымогательстве установлена причастность к преступным деяниям жительницы города Красноярска", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в июле 2021 года женщина, действуя в составе преступной группировки, вымогала у своего мужа нежилое помещение и три квартиры на 32 млн рублей. Следствие будет ходатайствовать об аресте женщины.

Ранее сообщалось, что Малиновский был объявлен в международный розыск по подозрению в вымогательстве и созданию организованного преступного сообщества. Следователи считают, что он в 2018 году создал организованное преступное сообщество, состоящее более чем из 50 человек. Среди преступлений группы было групповое разбойное нападение на предпринимателя с хищением у него 1 млн рублей, вымогательство 35 млн рублей, поджог автомобилей с целью вымогательства денег и другие преступления. По этому делу уже арестованы девять человек.