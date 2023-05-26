В МТС заявили, что инцидент в Краснодаре произошел в офисе компании

Сеть работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Здание офиса МТС на Морской улице в Краснодаре получило незначительные повреждения в результате инцидента, который произошел в пятницу утром. Сотрудники не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В результате инцидента была незначительно повреждена часть кровли здания, сотрудники и инфраструктура не пострадали. Сеть работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал мэр города Евгений Наумов, в результате оказалось повреждено офисное здание. В расположенной рядом пятиэтажке на Гаражной улице, 77/1 выбило около 20 окон в квартирах, также повреждена кровля строящегося частного дома. Коммунальные службы помогают жителям убирать обломки окон у дома, власти окажут помощь в восстановлении. По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, причины и обстоятельства уточняются. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие.

В Краснодаре в районе Морской улицы в пятницу около 04:00 произошел взрыв, сообщали ранее журналистам в оперативном штабе региона.