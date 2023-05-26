26 мая, 07:49,
обновлено 26 мая, 07:51

Во Владимире в ОКБ взорвался баллон с углекислотой

Никто не пострадал

ТАСС, 26 мая. В хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ) произошел взрыв баллона с углекислотой, пострадавших нет. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"В хирургическом отделении ОКБ вчера вечером разорвался баллон с углекислотой. Самое главное - пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, лечебный процесс организован в операционных других отделений. "Ущерб и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются", - добавил Авдеев. 

Теги:
РоссияАвдеев, Александр АлександровичВладимирская область
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