Во Владимире в ОКБ взорвался баллон с углекислотой

Никто не пострадал

ТАСС, 26 мая. В хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ) произошел взрыв баллона с углекислотой, пострадавших нет. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"В хирургическом отделении ОКБ вчера вечером разорвался баллон с углекислотой. Самое главное - пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, лечебный процесс организован в операционных других отделений. "Ущерб и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются", - добавил Авдеев.