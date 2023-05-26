26 мая, 07:55

В Иркутской области задержали троих подозреваемых в контрабанде леса на 490 млн рублей

По информации полицейских, всего злоумышленники незаконно экспортировали около 80 тыс. куб. м лесоматериалов

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские в Иркутской области задержали троих жителей региона, подозреваемых в контрабанде древесины более чем на 490 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил портал "МВД медиа".

"Задержаны трое жителей Иркутской области. Они подозреваются в контрабанде незаконно заготовленной древесины, совершенной организованной группой. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с 2015-го по 2021 год. Они были владельцами и руководителями пяти коммерческих организаций, которые занимались приобретением, хранением, переработкой и сбытом древесины за рубеж. С помощью внесения в таможенные декларации недостоверных сведений бизнесмены незаконно экспортировали около 80 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью более 490 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и личности причастных к ее организации. 

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