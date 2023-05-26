Суд вынес приговор кассирше банка в Красноярском крае, похитившей 22 млн рублей

Женщине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, на такой же срок осудили ее мужа

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Красноярский суд приговорил кассира банка, похитившую 22 млн рублей в Ачинске Красноярского края, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Красноярского края.

"В Ачинском городском суде оглашен приговор кассиру и ее супругу, похитившим у банка 22 млн рублей: шесть лет лишения свободы каждому в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Помимо основного наказания, женщине назначены принудительные меры медицинского характера.

В декабре 2021 года сообщалось, что 30-летняя кассирша филиала Альфа-Банка в Ачинске похитила из банка 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., а затем скрылась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Спустя некоторое время злоумышленница сама пришла в полицию по просьбе своей матери, которая уговорила ее сдаться. Также был арестован и муж кассира.