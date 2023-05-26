Бывшего вице-премьера Коми приговорили к 8,5 года колонии за хищение 200 млн рублей

Михаил Порядин также выплатит штраф в размере 500 тыс. рублей

СЫКТЫВКАР, 26 мая. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми - руководитель администрации главы региона Михаил Порядин признан виновным в хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда "Патриот" и приговорен к 8,5 года лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала Сыктывкарского городского суда.

"Назначить Порядину наказание: лишение свободы на 8,5 года с отбыванием [наказания] в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности на 3 года", - сказал судья Артем Садов.