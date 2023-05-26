В Херсонской области обнаружили тайник с оружием украинских террористов

В нем находились гранаты, патроны калибра 5,45 мм и гранатомет иностранного производства

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области обнаружили тайник с оружием признанного в России и запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее сообщалось, что по подозрению в участии в незаконном формировании в Херсонской области были задержаны двое граждан России и гражданин Украины. В отношении них были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ").

"В ходе совместных разыскных мероприятий УФСБ России по Херсонской области и ГУ МВД России по Херсонской области в лесополосе на территории Генического района обнаружен схрон, в котором находились гранаты, патроны калибра 5,45 мм и гранатомет иностранного производства", - отмечается в сообщении.

Оружие и боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.