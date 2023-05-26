Иск Слепакова к Минюсту с просьбой снять статус иноагента рассмотрят 2 июня

В ведомстве ранее сообщили, что артист, в частности, получал поддержку от иностранных источников и выступал против специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 2 июня рассмотрит иск артиста и музыканта Семена Слепакова к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Судебное заседание по иску Слепакова к Министерству юстиции РФ назначено на 2 июня в 11:00 мск", - сказала представитель суда.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля. На сайте министерства уточняется, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.