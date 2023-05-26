ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинского нацизма, готовившего теракт

По информации Центра общественных связей ФСБ России, мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из объектов правоохранительных структур Кубани

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Геленджика, сторонника украинского нацизма, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - сообщили в ЦОС.

"Из оборудованного радикалом в лесистой местности на окраине населенного пункта тайника изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, в адресе проживания - компоненты для изготовления СВУ", - сообщили в ФСБ. Кроме того, у него обнаружены инструкции по сборке и применению взрывных устройств, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Он заключен под стражу.

В новость внесена правка (11:55 мск) - передается с уточнением формулировки в заголовке и лиде, верно - украинского нацизма.