Актриса Дрожжина получила четыре года условно по делу о хищении имущества семьи Баталова

Виновными в мошенничестве также признали ее мужа Михаила Цивина и ее нотариуса Дмитрия Бублия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину, признав ее виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимую Дрожжину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначить четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года", - говорится в приговоре судьи Ольги Багровой. Помимо Дрожжиной, виновными в мошенничестве признаны ее муж Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий. Они получили по пять лет колонии общего режима. Бублий при этом лишен права заниматься нотариальной деятельностью на срок два года после отбытия наказания.

Как передает корреспондент ТАСС, гражданский иск удовлетворен частично, с подсудимых солидарно взыскано 600 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, 350 тыс. рублей - в счет возмещения материальных издержек, 300 тыс. рублей - в счет представителя потерпевшей стороны. Обеспечительный арест на квартиру по улице Серафимовича и нежилое помещение отменен. Суд также зачел в срок наказания время проведенное Цивиным под стражей, а остальным - время задержания в начале расследования уголовного дела.

Как отметили в пресс-службе СК, уголовное дело было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина после того, как о ситуации с имуществом семьи Баталова было рассказано в СМИ. Ход расследования дела находился на контроле главы ведомства. В ходе прений сторон представитель гособвинения требовал назначить Дрожжиной наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей, Цивина прокурор просил приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, Бублия - к пяти годам колонии со штрафом 300 тыс. рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок три года. В свою очередь обвиняемые и их адвокаты попросили суд вынести оправдательный приговор.

Как установил суд, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. По данным следствия, подсудимые обманным путем получили доверенность на распоряжение деньгами и в течение 2019-2020 годов сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей. Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. Установлено, что нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей. Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Кроме Бублия, который вину признал частично, никто из фигурантов с обвинениями не согласился.