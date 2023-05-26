Защита американского журналиста Гершковича обжаловала решение о продлении ему ареста

Срок содержания под стражей был продлен до 30 августа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сторона защиты обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича подала жалобу на решение о продлении ему срока содержания под стражей. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, где продлевали меру пресечения обвиняемому.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение от 23 мая в отношении Гершковича", - сказали в суде.

Срок содержания под стражей Гершковича был продлен до 30 августа.

После задержания своего корреспондента газета The Wall Street Journal опубликовала сообщение, в котором выразила глубокую обеспокоенность за безопасность Гершковича. Издание отметило, что Гершкович работает в его московском бюро и занимается освещением событий в России.