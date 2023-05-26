На Кубани мужчину приговорили к 7,5 года колонии за ложные сообщения о минировании

Георгия Киивета также признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Абинский районный суд в Краснодарском крае признал виновным Георгия Киивета в совершении ложного звонка в единую дежурно-диспетчерскую службу с сообщением о намерении взорвать опорный пункт полиции и мировой судебный участок, а также в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима, сообщается в пятницу в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Абинским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Г. Киивета, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) УК РФ. Мужчина осужден за "минирование" пункта полиции и мирового судебного участка. По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 года с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе судебных разбирательств он полностью признал вину, пояснив, что совершил преступления из-за обиды на сотрудников правоохранительных органов, так как не был согласен с тем, что ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.

В материалах суда говорится, что в декабре 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщил заведомо ложную информацию о намерении взорвать опорный пункт полиции отдела МВД России по Абинскому району и мировой судебный участок №116 города Абинска. Данные проверили, при осмотре объектов каких-либо взрывных устройств не обнаружили.

Затем мужчина пошел в магазин и заявил кассиру, что ему якобы причинили огнестрельное ранение, для проверки на место выехал участковый уполномоченный полиции, мужчина угрожал ему. Гражданина задержали, а затем сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили его причастность к совершению звонка с ложным сообщением о минировании административных объектов.