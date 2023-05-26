Адвокат актрисы Дрожжиной обжаловал приговор по делу о хищении имущества семьи Баталова

Ее осудили на четыре года колонии условно

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Представитель актрисы Натальи Дрожжиной, осужденной в пятницу на четыре года колонии условно по уголовному делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, обжаловал приговор.

"С приговором мы не согласны и уже подали апелляционную жалобу на судебное решение", - сказал корреспонденту ТАСС после оглашения решения суда адвокат Вячеслав Макаров.

Помимо Дрожжиной, Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в мошенничестве ее супруга Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия. Они получили по пять лет колонии общего режима. Бублий при этом лишен права заниматься нотариальной деятельностью на срок два года после отбытия наказания. Гражданский иск удовлетворен частично, с подсудимых солидарно взыскано 600 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, 350 тыс. рублей - в счет возмещения материальных издержек, 300 тыс. рублей - в счет представителя потерпевшей стороны. Обеспечительный арест на имущество Баталовых отменен.

В ходе прений сторон представитель гособвинения требовал назначить Дрожжиной наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей, Цивина прокурор просил приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, Бублия - к пяти годам колонии со штрафом 300 тыс. рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок три года. Обвиняемые просили суд вынести оправдательный приговор.