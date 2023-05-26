Семья Баталовых недовольна условным сроком Дрожжиной о хищении их имущества

При этом она удовлетворена наказанием, назначенным другим фигурантам дела

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Семья народного артиста СССР Алексея Баталова недовольна тем, что актрисе Наталье Дрожжиной суд назначил условный срок за хищение их имущества, но удовлетворена наказанием, назначенным другим фигурантам дела. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевшей стороны.

"Мы довольны отчасти решением суда, потому что думали, что Дрожжиной назначат реальный срок. Маша (Баталова), например, не согласна в части наказания Дрожжиной. Нотариус должен выполнять свои обязанности, поэтому приговором в отношении Бублия довольны", - сказал юрист Сергей Лукин.

"Рада, что признали виновными, что Цивины - мошенники. Мы недовольны приговором Дрожжиной. Приговор будет обжалован в части мягкого наказания ей", - заявила юрист, представляющий интересы потерпевшей стороны, Татьяна Кириенко.

По словам Кириенко, около 500 тыс. рублей рублей заявлены Дрожжиной и Цивиным к семье Баталовых "за арендную плату похищенных объектов". "В свою очередь мы выиграли в столичных судах иски к осужденным о необоснованном обогащении на сумму около 28 млн рублей", - отметила она.

"Я очень благодарна суду, но Мария боится Дрожжину, потому что она может мстить. Мы боимся этих людей", - сказала вдова Баталова журналистам.

В свою очередь представитель прокуратуры после оглашения приговора заявил ТАСС, что решение об обжаловании будет принято позже после ознакомления надзорным ведомством с полным текстом итогового решения. Дрожжина приговорена к четырем годам колонии условно, ее муж Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет колонии общего режима. Бублий при этом лишен права заниматься нотариальной деятельностью на срок два года после отбытия наказания.