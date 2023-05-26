В Астрахани вынесли приговор двум иностранцам за контрабанду 368 кг героина

Осужденные получили от 17 до 19 лет колонии

АСТРАХАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Астраханский областной суд приговорил двух граждан Республики Северная Македония к срокам от 17 до 19 лет колонии за контрабанду и покушение на сбыт героина массой 368 кг. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Астраханской областной прокуратуры.

"Астраханский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Северная Македония, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы, покушение на сбыт наркотических средств и приготовление к контрабанде наркотических средств). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимых и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в декабре 2021 года неустановленные лица приобрели в Иране героин массой 368,9 кг, спрятали его в тайники, оборудованные в легальном товаре-прикрытии, поместили на морское судно для доставки транзитом через РФ в страны Европейского союза и дальнейшей продажи.

Обвиняемые организовали проведение на территории России таможенных операций и доставку наркотиков в Калужскую область, где в феврале 2022 года при подготовке к передаче его неустановленному лицу для доставки в страны ЕС были задержаны, добавили в ведомстве.