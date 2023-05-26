Экс-главу департамента транспорта Ярославской области арестовали по делу о взятке

Татьяна Черемных будет находиться под стажей до 23 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля", - сказал судья Роман Прудников.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, следственные органы по материалам УФСБ России по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении Черемных и иных подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По данным следствия, с февраля по май подозреваемые получили взятки от частных предпринимателей за общее покровительство по службе. Черемных была задержана 24 мая, в этот же день она была уволена с госслужбы.

Черемных назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Ранее она работала в Министерстве транспорта Тверской области. Опыт работы Черемных в транспортной сфере составляет более 12 лет.

В Ярославской области проводится масштабное обновление общественного транспорта. Ранее власти сообщали, что до 1 июня в Ярославле и Ярославском районе будет полностью заменен парк пассажирских автобусов. Всего в регион поступят около 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей. Также были изменены маршруты общественного транспорта, применяется новая система оплаты проезда.