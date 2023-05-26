В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 200 прилетов со стороны ВСУ

В результате обстрелов повреждения получили административное здание, магазин, Глотовский сельский дом культуры и несколько домов

БЕЛГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки порядка 200 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрелов и атак беспилотников повреждения получили административное здание, магазин, Глотовский сельский дом культуры и несколько домов, сообщил в пятницу губернатор регионы Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Грайворонский округ был под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. Из миномета и артиллерии обстреливали село Козинка - всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону было выпущено три снаряда, повреждено пять частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы и фасады, а также разрушена одна пристройка, осколками снаряда посекло один легковой автомобиль", - написал он.

По словам губернатора, в селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате одно домовладение разрушено полностью, еще в двух выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Также взрывной волной зацепило здание магазина и Дома культуры - выбиты стекла. "Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты", - добавил Гладков.

Всего же за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ около 200 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового заряда. В Белгородском районе зафиксирован прилет 14 снарядов, 2 атаки были совершены с помощью беспилотников. В поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. Волоконовский район был обстрелян 12 раз, Шебекинский округ - 35 раз. Село Новая Таволжанка подверглось атаке дронов: в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден фасад сельхозпредприятия.

"По Мурому зафиксирован прилет семи артиллерийских снарядов. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Незначительные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: осколками посечены кровля и заборы. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекине", - добавил губернатор.