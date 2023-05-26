В одном из поселков Калмыкии ввели карантин по бруцеллезу КРС

Проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага заболевания

ЭЛИСТА, 26 мая. /ТАСС/. Карантин введен в поселке недалеко от республиканского центра Калмыкии - Элисты - в связи с выявлением бруцеллеза среди крупного рогатого скота (КРС) на территории личного подсобного хозяйства. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

"В поселке Максимовка Элистинского городского муниципального образования ветеринарными специалистами ветстанции было выявлено 12 голов крупного рогатого скота, положительно реагирующих на бруцеллез. На территории личного подсобного хозяйства приказом Управления ветеринарии Калмыкии установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцем личного подсобного хозяйства поголовье КРС было приобретено без ветеринарных сопроводительных документов и проведения лабораторных исследований. Проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага заболевания.

Бруцеллез - это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Человек заражается бруцеллезом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Болезнь редко приводит к смерти, однако возможна инвалидность. Тяжесть последствий зависит от вида возбудителя.