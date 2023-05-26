Пострадал ребенок

ТАСС, 26 мая. В Калининском районе Уфы столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала девятилетняя девочка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"По предварительным данным, сегодня в 12:00 на улице Первомайской в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса. В результате девятилетняя пассажирка получила телесные повреждения, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Калининского района Уфы Роберт Аминев. В ходе проверки дадут оценку деятельности организаций-перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при пассажирских перевозках и эксплуатации транспорта, а также действиям уполномоченных органов, ответственных за содержание участка дороги. Кроме того, сотрудники надзорного органа взяли на контроль ход и результаты административного расследования, которое проводят сотрудники ГИБДД.