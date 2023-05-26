У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Угрозы цунами нет

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 в пятницу произошло у побережья префектуры Тиба к востоку от Токио. Как сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами нет.

В столичном регионе сработала система предупреждения о мощном землетрясении, соответствующее сообщение транслировали все телеканалы. Сильные толчки ощущались в Токио на протяжении примерно одной минуты, в домах раскачивалась мебель.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 50 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.