Глава Кубани сообщил об атаке двух беспилотников в Краснодаре

По словам Вениамина Кондратьева, в результате ЧП из людей никто не пострадал, повреждены несколько зданий

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Падение двух беспилотных летательных аппаратов стало причиной инцидента на Морской улице в Краснодаре в пятницу утром. В результате повреждены несколько зданий, жертв нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что следственные действия после случившегося еще продолжаются и выразил благодарность представителям спецслужб за их оперативные и профессиональные действия. Глава региона заверил, что людям окажут помощь в восстановлении поврежденного жилья.

В пятницу около 04:00 мск в Краснодаре был слышен взрыв в районе здания на Морской улице, 54/2. В результате оказалась незначительно повреждена часть кровли здания офиса МТС, инфраструктура не повреждена. Также в расположенной рядом пятиэтажке на Гаражной улице, 77/1, выбило около 20 окон в квартирах, повреждена кровля строящегося частного дома.