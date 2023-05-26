26 мая, 10:44
Военная операция на Украине

Число пострадавших от обстрелов в Донецке увеличилось до двух

Последствия обстрела Донецка
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Ранение получила еще одна женщина

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших в пятницу в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до двух. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По улице 50-й Гвардейской Дивизии, 17 получила ранение еще одна женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в 9 утра ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Калининскому району города. В результате погибла женщина, еще одна получила ранения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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