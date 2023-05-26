Число пострадавших от обстрелов в Донецке увеличилось до двух

Ранение получила еще одна женщина

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших в пятницу в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до двух. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По улице 50-й Гвардейской Дивизии, 17 получила ранение еще одна женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в 9 утра ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Калининскому району города. В результате погибла женщина, еще одна получила ранения.