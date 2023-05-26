В Кирове автомобиль наехал на трех детей

Полиция начала проверку

КИРОВ, 26 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля LADA Granta наехал на трех несовершеннолетних пешеходов в Кирове, они получили травмы. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону.

"Сегодня в 12:00 на улице Сурикова у дома 18 в Кирове 67-летний мужчина - водитель автомобиля LADA Granta совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. В результате происшествия пешеходы получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.