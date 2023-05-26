В Басманный суд поступило дело Ильи Красильщика за фейки о ВС РФ

В суде сообщили, что дату слушаний назначат в ближайшее время

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении медиаменеджера и экс-главы сервиса "Яндекс. Лавка" Ильи Красильщика, обвиняемого заочно в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, поступило для рассмотрения в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении Красильщика поступило в суд, дата слушаний будет назначена в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик, находясь не в РФ, на своей странице в соцсети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в Буче в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Красильщик дал интервью, в котором распространил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для обстрелов, уничтожения гражданской инфраструктуры и населения на территории Украины, в том числе в Буче. Видеозапись интервью 14 апреля 2022 года была размещена на канале "Шепелин" в YouTube.

В связи с тем, что Красильщик скрылся, 11 июля 2022 года он был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы 16 марта заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Красильщику заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), которая предусматривает наказание от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.