В Москве женщина выжила после падения под поезд на станции метро "Комсомольская"

Пассажирку госпитализировали

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пассажирка выжила, упав под прибывающий поезд на станции "Комсомольская" Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"На станции "Комсомольская" Кольцевой линии женщина упала под прибывающий поезд. Движение было оперативно остановлено, ее достали. Пассажирка жива, госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт падения человека на пути, не уточнив подробности. "Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в главке.

Днем в пятницу Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Позже движение было восстановлено.