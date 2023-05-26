В комсомольском университете опровергли информацию об избиении таджикских студентов

Омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой установить обстоятельства произошедшего

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре государственный университет опроверг информацию об избиении таджикских студентов силовиками. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в учреждении.

"Информация, появившаяся в ряде Telegram-каналов о массовом избиении таджикских студентов ОМОНом в общежитии КнАГУ, не соответствует действительности. Была проверка правоохранительными органами, все мероприятия проводились корректно и в рамках закона. Была попытка препятствия исполнению правоохранительными органами своих обязанностей со стороны четырех студентов из Таджикистана, которая была пресечена представителями органов правопорядка", - сказали в университете.

Там отметили, что университет постоянно проводит разъяснительную работу о правилах пребывания иностранцев на территории России. "Мы с огромным вниманием и гостеприимством относимся к нашим иностранным студентам, но это не дает никому права нарушать российское законодательство", - подчеркнули в учреждении.

Посол РФ в Душанбе Семен Григорьев в среду был приглашен в МИД Таджикистана, где до него была доведена обеспокоенность Душанбе в связи с информацией о массовых задержаниях в России таджикских граждан. В том числе речь шла об инциденте, произошедшем 19 мая в Комсомольске-на-Амуре, где, по данным таджикского внешнеполитического ведомства, "допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов были подвергнуты свыше 100 таджикских студентов", обучающихся в местном университете. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода призвал российского коллегу Владимира Колокольцева взять на личный контроль инциденты с гражданами республики, в частности со студентами в городе Комсомольске-на-Амуре. Помимо этого, омбудсмен республики Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой установить обстоятельства произошедшего.

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий сообщил ТАСС, что его аппарат подключился к мониторингу ситуации со студентами в Комсомольске. "Причина и обстоятельства мне неизвестны, но сотрудники моего аппарата стараются выяснить, связываются с силовиками", - сказал Чесницкий, уточнив, что сами студенты либо диаспора в аппарат не обращались.