26 мая, 11:22,
обновлено 26 мая, 11:25

Мосгорсуд назначил пожизненный срок бывшему сотруднику МВД за убийство девочки в Тюмени

Максим Слуцкий/ ТАСС
Виталий Бережной
© Максим Слуцкий/ ТАСС

Виталий Бережной будет отбывать наказание в колонии особого режима

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорсуда.

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"Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сказали в суде.

Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Заседания суда проходили в закрытом режиме, так как в нем содержатся личные данные несовершеннолетней.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку. Обманным путем он заманил ее к себе в арендованную в том же доме квартиру, где совершил убийство ребенка. Тело потерпевшей Бережной упаковал и хранил у себя в квартире. Все это время волонтеры искали ребенка, а за информацию о девочке местные власти объявили награду. В конце августа 2021 года тело девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера.

Изначально дело слушалось в Тюмени. Но в 2022 году Тюменский областной суд распустил присяжных по делу Бережного, так как заседатели нарушили тайну совещательной комнаты, а судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. После этого дело передали в Мосгорсуд. 

Теги:
РоссияТюменская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
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