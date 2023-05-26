Мосгорсуд назначил пожизненный срок бывшему сотруднику МВД за убийство девочки в Тюмени

Виталий Бережной будет отбывать наказание в колонии особого режима

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сказали в суде.

Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Заседания суда проходили в закрытом режиме, так как в нем содержатся личные данные несовершеннолетней.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку. Обманным путем он заманил ее к себе в арендованную в том же доме квартиру, где совершил убийство ребенка. Тело потерпевшей Бережной упаковал и хранил у себя в квартире. Все это время волонтеры искали ребенка, а за информацию о девочке местные власти объявили награду. В конце августа 2021 года тело девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера.

Изначально дело слушалось в Тюмени. Но в 2022 году Тюменский областной суд распустил присяжных по делу Бережного, так как заседатели нарушили тайну совещательной комнаты, а судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. После этого дело передали в Мосгорсуд.