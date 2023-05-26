В Челябинске объявили неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

Согласно требованиям законодательства, предприятия должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений прогнозируется в Челябинске с вечера пятницы до вечера понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурной диспетчерской службы города.

"По данным Челябинского ЦГМС, на территории Челябинска с 19:00 (17:00 мск) 26 мая до 19:00 (17:00 мск) 29 мая сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям законодательства, предприятия должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.