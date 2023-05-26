В Тюменской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

Природные пожары действуют на площади более 1,5 тыс. га

ТЮМЕНЬ, 26 МАЯ. /ТАСС/. Пятый - максимальный - класс пожарной опасности объявлен на территории Тюменской области до 31 мая. В регионе действует режим ЧС, об этом сообщили в информационном центре правительства области.

По данным на утро 26 мая, в Тюменской области природные пожары действуют на площади более 1,5 тыс. га.

"В Тюменской области - чрезвычайная пожарная опасность. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями до 31 мая 2023 года увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. На всей территории Тюменской области объявлен 5-й класс горимости по шкале Нестерова. В Тюменской области действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь", - говорится в сообщении.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона предупреждает о риске возникновения лесных пожаров, задымления населенных пунктов, повышенном риске распространения огня на жилые дома, садовые товарищества.