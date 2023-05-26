В Белоруссии задержали контрабандистов, вывозивших из РФ 3,5 т бивней якутских мамонтов

На момент задержания они готовили к отправке в Литву очередную партию стоимостью около $1,8 млн

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали группу контрабандистов при попытке перевезти в Литву 3,5 тонны бивней якутских мамонтов стоимостью $1,8 млн. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

"Сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы в Минске совместно с управлением департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) по Гомельской области 24 мая задержали участников трансграничной преступной группы, занимавшихся контрабандным перемещением бивней мамонтов через территорию Беларуси", - говорится в сообщении.

Злоумышленники вывозили добытые в Якутии бивни мамонтов в США, страны Западной Европы и Южной Азии. На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву "очередную партию бивней и их фрагментов общим весом 3,5 тонны стоимостью около $1,8 млн". По данным КГК, белорусское общество с ограниченной ответственностью закупало в России как дешевые некондиционные бивни ископаемых животных, так и дорогие качественные, вывоз которых из РФ запрещен. "Впоследствии после частичной обработки и с соблюдением процедур таможенного оформления бивни - как дешевые, так и дорогие - реализовывались коммерсантами в страны Европы, США и Юго-Восточной Азии", - уточнили в комитете.

При этом злоумышленники применяли мошенническую схему для обналичивания средств в личных целях. Общество оформляло фиктивные документы о якобы проводимой индивидуальными предпринимателями реставрации бивней, тогда как в реальности выполняли работы сами. Средства, по документам уплаченные реставраторам, поступали на расчетные счета контрабандистов и затем использовались для оплаты следующих партий бивней, незаконно ввозимых на территорию республики.

Таким образом компания не уплатила налоги на общую сумму более 160 тыс. белорусских рублей (4,4 млн рублей по курсу Нацбанка Белоруссии - прим. ТАСС). По данному факту "в отношении должностных лиц общества, а также индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело по уголовной статье, предусматривающей ответственность за налоговое мошенничество, рассказали в КГК. В погранкомитете добавили, что с целью конспирации и уклонения от уплаты налогов преступная группа создала ряд аффилированных компаний на территории нескольких стран.

Вывоз костей ископаемых животных с таможенной территории Евразийского экономического союза регулируется соответствующим положением, согласно которому для таких действий требуется разрешительный документ, выданный компетентным органом.