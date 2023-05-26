26 мая, 12:30
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о третьем обстреле Калининского района Донецка из РСЗО за день

Украинские войска выпустили две ракеты

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Украинские войска в третий раз за день обстреляли Калининский район Донецка. Как сообщили ТАСС в пятницу в силовых структурах ДНР, удар, по предварительным данным, был нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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"Предварительно, HIMARS", - сообщили в силовых структурах. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО. Тип РСЗО в представительстве не уточнили.

В пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже дважды наносили удары по Калининскому району Донецка из РСЗО HIMARS. 

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