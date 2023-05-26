В Сочи мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчина ударил ножом в руку одного из сотрудников полиции и сам получил ранение ноги, его доставили в больницу

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Мужчина в Сочи напал с ножом на полицейских, один из сотрудников получил ранение в руку, полицейские были вынуждены применить табельное оружие, нападавший ранен. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, сотрудники патрульно-постовой службы УВД по городу Сочи в ходе патрулирования обнаружили на улице Конституции СССР спящего на скамейке мужчину, правоохранители подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья. В этот момент фигурант достал нож и стал размахивать им, угрожая полицейскому, отказался выполнять законные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения. Затем подозреваемый попытался скрыться. Когда его преследовали полицейские, он попытался нанести одному из них удар ножом в область головы и шеи, но потерпевший смог уклониться, и удар пришелся в руку полицейского", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Уточняется, что 23-летний мужчина, по предварительным данным, также угрожал применить насилие в отношении окружающих людей. В соответствии с требованиями законодательства полицейские применили табельное оружие, мужчина получил ранение в ногу, его действия пресекли и доставили в больницу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

В ГУ МВД России по Краснодарском краю пояснили, что мужчина угрожал ножом прохожим, грубо нарушал общественный порядок, а также кроме нападения с ножом бросил камень в полицейских. Применяя табельное оружие, полицейский произвел предупредительный и несколько выстрелов в сторону нападавшего.

"Правонарушителем оказался 23-летний житель Мостовского района. Он ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении краевого главка полиции.