Суд ДНР вынес приговор бойцу "Азова", убившему безоружного жителя Мариуполя

Михаила Швеца осудили на 22 года лишения свободы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил в пятницу к 22 годам лишения свободы сержанта военизированного националистического объединения "Азов" (признано террористическим и запрещено в РФ) Михаила Швеца, расстрелявшего весной 2022 года жителя Мариуполя с белой повязкой на рукаве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) - и приговорил Швеца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить подсудимому именно такой срок лишения свободы.

Как установил суд, в третьей декаде марта 2022 года Швец, наблюдая за окружающей обстановкой из квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Мариуполе, увидел на улице возле аптеки безоружного мирного жителя, не принимавшего участия в вооруженном конфликте, который был в гражданской одежде с белой повязкой на рукаве. "Испытывая ненависть и вражду к гражданам, поддерживающим российскую идеологию и проведение специальной военной операции, желая запугать местное население, националист произвел по прохожему не менее пяти одиночных прицельных выстрелов из автомата АК-74. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - сообщили в ГВП.

Боевик "Азова" признан виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, из показаний осужденного следует, что, по его мнению, белые повязки на рукавах носят мирные жители, занимающие пророссийскую позицию и поддерживающие специальную военную операцию, а также лица, солидарные с мирными людьми, пострадавшими и погибшими от рук военнослужащих Вооруженных сил Украины. "С 10 по 17 апреля 2022 года Швец, находясь на территории завода "Азовсталь", узнал от сослуживцев, что через несколько дней их подразделение будет вынуждено покинуть территорию завода и сдаться в плен. В связи с этим он облил бензином свой автомат и поджег его. Вина Швеца была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также его признательными показаниями", - отметили в СК.