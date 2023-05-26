Главу ярославского транспортного госучреждения арестовали по делу о взятке

Илья Прокопьев будет находиться под стражей два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал директора государственного казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок Ярославской области" Илью Прокопьева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Прокопьев является фигурантом уголовного дела, обвиняемой по которому также проходит экс-глава департамента транспорта региона Татьяна Черемных, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Кировский районный суд города Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении директора ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" Ильи Прокопьева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу суд избрал в отношении Черемных меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Черемных и другие фигуранты дела получили от предпринимателя при выполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму свыше 1,6 млн рублей, ранее сказали ТАСС в пресс-службе суда.

В Ярославской области проводится масштабное обновление общественного транспорта - ранее власти сообщали, что до 1 июня в Ярославле и Ярославском районе будет полностью заменен парк пассажирских автобусов. Всего в регион поступят около 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей. Также были изменены маршруты общественного транспорта, применяется новая система оплаты проезда.