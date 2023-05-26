В ХМАО свыше 1,2 тыс. домов остались без света из-за аварии

Электроснабжение также отсутствует в нескольких административных зданиях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошла авария на линии электрических сетей. Без света остались свыше 1,2 тыс. домов и несколько административных зданий, сообщается в Telegram-канале местной администрации.

"Уважаемые жители Советского. В связи с произошедшей аварией на линии электрических сетей АО "Юрэск" произошло отключение электроэнергии. Под отключение попали 1 238 домов, в том числе Картопья 1,2 , СНТ Гудок, ул. Хвойная, мкр. Хвойный, улицы Трассовиков, Буденого, Мичурина, Гастелло, Мира, Юности, Юбилейная", - сказано в сообщении.

Также от электроснабжения отключены четыре социальных объекта, четыре административных здания и две АЗС. В настоящее время аварийно-ремонтные службы работают над устранением причин отключения, отметили в администрации.