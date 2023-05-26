В Татарстане стрелявшего в охранника поликлиники арестовали на два месяца

Он пробудет под стражей до 25 июля

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО на два месяца жителя Татарстана, стрелявшего в женщину-охранника поликлиники в Казани. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый заключен под стражу до 25 июля 2023 года с содержанием в СИЗО-2", - говорится в сообщении.

С ходатайством о заключении обвиняемого под стражу на два месяца выступило следствие. Помощник прокурора Кировского района города Казани Тимур Салихов поддержал ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу на два месяца, уточняют в пресс-службе.

Утром 25 мая мужчина проник в здание поликлиники на улице Гладилова в Казани. Увидев, женщину-охранника, он выстрелил в нее и скрылся. Мужчина был задержан оперативниками уголовного розыска и сотрудниками ГАИ. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель республики.