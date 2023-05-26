В Тамбове задержали подозреваемого по делу о краже банкомата из торгового центра

Общий ущерб составил более 5 млн рублей

ТАСС, 26 мая. Сотрудники полиции задержали в Москве одного из подозреваемых в краже банкомата из торгового центра "Карусель" в Тамбове 16 мая. Мужчина заключен под стражу, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудники тамбовского уголовного розыска в Москве задержали одного из членов преступной группы. Им оказался 40-летний житель одной из стран ближнего зарубежья. Сегодня подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 16 мая в Тамбове в торговом центре "Карусель" неизвестные взломали двери, повредили крепежное устройство и похитили банкомат, общий ущерб составил более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее некоторые СМИ сообщали, что банкомат похитили четверо граждан, они вывезли его на машине за город и вскрыли.