В Омской области пять человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле

Еще один человек пострадал

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. В Омской области возгорание автомобиля после ДТП стало причиной гибели троих взрослых и двоих несовершеннолетних. В результате происшествия еще один человек госпитализирован. Об этом в пятницу ТАСС сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"На 96-м км трассы автодороги Омск - Черлак водитель автомобиля Chevrolet Cruze, перевозивший четырех пассажиров, выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Hiace. В результате аварии и последующего возгорания скончались водитель Chevrolet Cruze и его четыре пассажира (две женщины и двое несовершеннолетних)", - сообщила Булихова.

Водитель второго автомобиля с травмами доставлен в больницу. В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.