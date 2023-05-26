В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе

Его площадь составляет 800 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Пожар на складе с пряжей начался в пятницу в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня на другие здания, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области.

"По предварительной информации, горят стеллажи с пряжей. Есть угроза распространения пожара", - говорится в сообщении ведомства. Информации о пострадавших нет.

По последним данным, площадь пожара выросла до 800 кв. м. Ранее она составляла 400 кв. м.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, горящее складское помещение находится на улице Вавилова, 60. Информация о пожаре поступила в 15:27 мск.

В новость были внесены изменения (16:59 мск) - меняется площадь пожара.